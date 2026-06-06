Un labirinto in cantina per nascondere due chili di droga a Ostia

In una cantina di Ostia è stato scoperto un labirinto sotterraneo nascosto, collegato a un appartamento apparentemente normale. All’interno, sono stati trovati due chili di sostanza stupefacente. Gli investigatori hanno rinvenuto anche un mazzo di chiavi, che sembrava nascondere l’accesso al passaggio segreto. La scoperta si è verificata durante una perquisizione nell’abitazione, senza altri dettagli pubblicati sui soggetti coinvolti.

Un appartamento in apparenza anonimo, un mazzo di chiavi nascosto e poi un labirinto sotterraneo pieno di droga. C'erano oltre due chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, nascosti tra le cantine e i locali accessori di un palazzo a Ostia.Tutto è partito da un'attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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