Un uomo ha preso a calci il cancello di Villa Vittoria a Firenze, provocando danni. La polizia è intervenuta e ha identificato l’individuo. Non ci sono feriti. La vicenda è sotto inchiesta.

Firenze, 6 giugno 2026 — Un incontro dedicato alla letteratura, alla memoria storica e alle suggestioni del mondo dantesco. Mercoledì alle 18,30 Villa Vittoria Cultura ospiterà la presentazione del libro “Bianca. Storia di un esule guelfo e di una missione d’amore”, opera di Lorenzo Conti Lapi, pubblicata dalla casa editrice Press & Archeos Firenze. L’appuntamento, in programma a Villa Vittoria Cultura, è un’iniziativa a cura di Firenze Fiera e si inserisce in un percorso culturale che invita a “spegnere il rumore di fondo” e ad “ascoltare il pensiero”, proponendo al pubblico occasioni di confronto capaci di aprire nuovi sguardi sulla storia, sulla letteratura e sul presente. Il volume porta al centro della scena Bianca, raccontata come storia di un esule guelfo e di una missione d’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un esule guelfo a Villa Vittoria

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