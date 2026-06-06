Un Como sempre più Real Carvajal ultima pazza idea

Il Como ha annunciato l’acquisto di Carvajal, rinforzo proveniente dal Real Madrid. La società ha confermato l’accordo e il trasferimento è stato ufficializzato. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, senza dettagli sui termini economici. La squadra si prepara a integrare il nuovo giocatore nella rosa. La cessione di Carvajal segue altri movimenti tra il club lombardo e il Real Madrid, che coinvolgono diverse operazioni in corso.

Non è un mistero: sull’asse Como-Madrid (sponda Real) c’è grande movimento. Siamo solo all’alba della sessione estiva del calciomercato, ma l’ambizioso club di proprietà della famiglia Hartono ha le idee chiarissime in vista della prossima storica stagione, che vedrà per la prima volta la formazione lariana affacciarsi nell’Europa che conta. Serviranno dunque rinforzi di qualità e di esperienza, da unire ai giovani talenti già in “rosa“ e ad altri che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. E il filo diretto con le “merengues“ è molto importante perché non c’è solo il rebus sul futuro di Nico Paz da risolvere: detto che il Como proverà a riportare almeno per una stagione il fantasista... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Un Como sempre più Real. Carvajal ultima pazza ideaContatti con l’esperto difensore delle merengues in scadenza di contratto. Da Madrid può arrivare anche l’attaccante classe 2004 Gonzalo Garcia. sport.quotidiano.net

Como looks increasingly Real. Carvajal's latest crazy idea.Contacts are underway with the experienced Merengues defender whose contract is expiring. The 2004-born striker Gonzalo Garcia could also arrive from Madrid. sport.quotidiano.net