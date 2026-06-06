Un anno di carabinieri La festa e il bilancio | interventi a quota 10mila
In un anno, i carabinieri hanno effettuato circa 10.000 interventi. Le operazioni hanno riguardato indagini sulla violenza domestica, il contrasto al lavoro irregolare, la tutela ambientale e la prevenzione delle truffe agli anziani. Sono stati inoltre svolti controlli per garantire la sicurezza pubblica e la legalità su tutto il territorio. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata su diverse aree, con un focus particolare sulla tutela delle persone più vulnerabili.
Dalle indagini sul fronte della violenza domestica al contrasto al lavoro irregolare, fino alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione delle truffe agli anziani. Sono alcuni dei principali risultati illustrati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma, celebrato al parco "Aldo Ducci" alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un bilancio che conferma il ruolo centrale dell’Arma nella sicurezza del territorio. I numeri: tra giugno 2025 e il 31 maggio i carabinieri hanno perseguito l’86,7% dei reati commessi in provincia, garantendo una presenza costante sul territorio. I numeri raccontano un’attività intensa: oltre 10mila interventi gestiti tramite il numero di emergenza, quasi 59mila accessi nelle 40 caserme, 246 arresti e 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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