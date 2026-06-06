L’ex allenatore del Bologna ha firmato un contratto e si prepara a guidare una squadra in una destinazione inaspettata. La notizia è stata annunciata pochi minuti fa e conferma il suo passaggio in un club con una storia importante. La firma è arrivata dopo trattative veloci e incontri finali, senza dettagli sui termini economici. Ora si attende l’annuncio ufficiale.

La svolta è arrivata proprio in questi minuti: ecco dove allenerà l’anno prossimo l’ex tecnico del Bologna. Lo scorso 28 maggio è arrivata la separazione consensuale con il Bologna e adesso Vincenzo Italiano si appresta a firmare con la sua nuova squadra. A rilanciare la clamorosa bomba di mercato è in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il 48enne nato a Karlsruhe diventerà a breve il nuovo allenatore del Besiktas. Italiano (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Italiano ha avuto contatti continui con la dirigenza turca nei giorni scorsi e a breve firmerà un contratto biennale con la compagine di Istanbul. Addio definitivo, dunque, alla Serie A dove ha collezionato in tutto 228 panchine tra Spezia, Fiorentina e Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultim’ora, panchina a Italiano: destinazione pazzesca

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