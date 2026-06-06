Una giovane di 20 anni è stata assolta dopo aver ucciso il padre, che minacciava la madre. La Corte ha riconosciuto la legittima difesa, cancellando la condanna di nove anni. La ragazza aveva passato più di un anno in carcere, accusata di omicidio. La decisione è arrivata in seguito a un appello, che ha ribaltato la sentenza precedente. La donna aveva raccontato di aver agito per proteggere la madre da violenze.

“Scappa mamma”: assolta la 20enne che uccise il padre violento. Per oltre un anno ha portato sulle spalle il peso di una condanna pesantissima. Ora, invece, arriva una sentenza destinata a far discutere e che potrebbe segnare un precedente importante nei casi di violenza domestica. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto Makka Sulaev, la giovane di 20 anni che nel marzo 2024 uccise il padre durante una violenta aggressione in famiglia. Per i giudici la ragazza non è punibile perché ha agito per legittima difesa. La svolta in aula dopo la condanna in primo grado. La decisione ribalta completamente il verdetto emesso in primo grado, quando Makka era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uccise il padre per difendere la madre, l’Appello ‘cancella’ la condanna di Makka a 9 anni e riconosce la legittima difesa

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Il ragazzo che uccise il padre per difendere la madre chiede i danni allo Stato per la detenzione

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Torino, uccise il padre per difendere la madre: Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesaIn appello, la giovane è stata assolta dall’accusa di aver ucciso il padre, con la motivazione di legittima difesa.

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