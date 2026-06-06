Tutto quello che ha detto Marco Poggi durante l’intervista a Quarto Grado

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha confermato durante un’intervista a Quarto Grado che la giustizia italiana considera Alberto Stasi colpevole dell’omicidio. Poggi ha ribadito questa posizione, senza aggiungere dettagli o commenti personali. La condanna di Stasi rimane invariata nel procedimento giudiziario, secondo quanto affermato dall’intervistato.

Per la giustizia italiana l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha un colpevole: Alberto Stasi. E lo sostiene anche Marco Poggi, fratello di Chiara, intervistato da 'Quarto Grado' su Rete4. L’intervista è stata trasmessa nella serata di venerdì 5 giugno.È la prima volta che Marco Poggi parla in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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