Tutti sostituiti i contenitori per gli abiti usati
Sono stati sostituiti tutti i contenitori per gli abiti usati installati nel Parco dei Bersaglieri. I primi cassonetti di nuova concezione erano stati posizionati in quella zona alcuni mesi fa. La sostituzione riguarda l’intera area e si è conclusa nelle ultime settimane. Le nuove strutture sono state installate al posto di quelle vecchie, senza ulteriori interventi o modifiche. La rimozione delle vecchie strutture è avvenuta senza incidenti o problemi.
I primi cassonetti di nuova concezione erano stati installati nel Parco dei Bersaglieri. Nei giorni scorsi l’operazione di sostituzione dei vecchi raccoglitori è stata infine completata e così il nuovo sistema per la raccolta degli abiti usati ad Abbiategrasso potrà essere messo definitivamente alla prova. Dallo scorso mese di marzo, infatti, il Comune di Abbiategrasso ha introdotto importanti novità nella gestione della raccolta degli abiti usati per provare a migliorare il servizio e prevenire gli abbandoni. L’Amministrazione ha sottoscritto una nuova convenzione con Humana People, recependo alcune indicazioni prioritarie: i cassonetti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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