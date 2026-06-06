tutti sostituiti i contenitori per gli abiti usati

Notizia in breve

Sono stati sostituiti tutti i contenitori per gli abiti usati installati nel Parco dei Bersaglieri. I primi cassonetti di nuova concezione erano stati posizionati in quella zona alcuni mesi fa. La sostituzione riguarda l’intera area e si è conclusa nelle ultime settimane. Le nuove strutture sono state installate al posto di quelle vecchie, senza ulteriori interventi o modifiche. La rimozione delle vecchie strutture è avvenuta senza incidenti o problemi.