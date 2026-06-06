tutti i titoli annunciati alla summer game fest

Durante il Summer Game Fest, sono stati annunciati numerosi titoli e progetti per il futuro. L’evento ha mostrato trailer e dettagli su giochi attesi da tempo, oltre a presentare novità e sequel di grandi successi. Sono stati anche svelati nuovi sviluppi di giochi in fase di lavorazione e annunci di collaborazioni tra studi. La manifestazione ha aperto ufficialmente la stagione estiva dedicata ai videogiochi.

L’evento di Geoff Keighley apre la stagione estiva svelando giochi attesi, seguiti importanti e progetti inediti per i prossimi anni. L’edizione di quest’anno della Summer Game Fest ha inaugurato ufficialmente la stagione dei grandi annunci per l’industria dei videogiochi dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Condotto da Geoff Keighley, lo showcase della durata di due ore ha offerto una panoramica densa di novità. Abbiamo visto il ritorno di franchise storici ma anche il debutto assoluto di nuove interessanti proprietà intellettuali, con finestre di lancio distribuite tra la fine di quest’anno e il 2027. Capcom apre col botto. L’apertura della manifestazione è stata affidata a Capcom. Una partenza col botto, con ‘Resident Evil Veronica ’, rifacimento del classico Code: Veronica del 2000. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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