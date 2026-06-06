Le autorità hanno installato un’antenna presso l’ex macello senza informare i residenti né indicare date precise. La decisione è stata presa senza coinvolgimento della comunità, che denuncia mancanza di comunicazione e trasparenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata ai cittadini prima dell’installazione. La popolazione si oppone alla presenza dell’antenna, che è stata collocata senza consultazioni o annunci ufficiali.

"Ai cittadini non è mai stato chiaramente detto dove e quando sarebbero state installate le antenne". I consiglieri di Sarzana Protagonista entrano a gamba tesa sulla polemica sorta intorno al nuovo impianto per le telecomunicazioni previsto nell’area di proprietà comunale dell’ex Macello di via Pecorina. Atto deliberato lo scorso 15 maggio, ma pubblicato solo giovedì all’albo pretorio, con immediato malcontento della consulta di Trinità. "Siamo convinti che un Piano antenne sia indispensabile – sottolineano i consiglieri Matteo Tiberi, Sabina Ambrogetti e Andrea Tonelli – ma ribadiamo che senza la partecipazione dei cittadini, una vera partecipazione e condivisione, che non è avvenuta, non si possa procedere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti contro l’antenna all’ex macello: "Scelta fatta senza partecipazione"

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