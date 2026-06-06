Turista americana soccorsa a Forino
Una turista americana è stata soccorsa nella notte a Forino, in contrada Esca Piana, dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. L'intervento si è concluso con un esito positivo e senza ulteriori complicazioni. Nessuna altra informazione sul motivo del soccorso o sulle condizioni della turista è stata resa nota.
Si è concluso con un lieto fine l'intervento effettuato nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino a Forino, in contrada Esca Piana.Turista bloccata dal navigatore: l'incidente nelle campagneIntorno alle ore 00:30 una turista americana, mentre percorreva la zona a bordo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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