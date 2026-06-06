Turista americana soccorsa a Forino

Notizia in breve

Una turista americana è stata soccorsa nella notte a Forino, in contrada Esca Piana, dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. L'intervento si è concluso con un esito positivo e senza ulteriori complicazioni. Nessuna altra informazione sul motivo del soccorso o sulle condizioni della turista è stata resa nota.