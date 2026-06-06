Turismo in Romagna un colloquio su tre va a vuoto Petitti Pd | Il problema non è la voglia di lavorare
In Romagna, la domanda di personale nel settore turistico aumenta, ma circa un terzo dei colloqui di lavoro rimane senza esito positivo. Un rappresentante del Pd ha affermato che il problema non riguarda la volontà di lavorare da parte dei candidati. Non sono stati forniti dati sulla quantità di posti vacanti o sul numero di candidati coinvolti. La situazione si concentra sulla difficoltà di trovare personale qualificato per coprire le posizioni disponibili nel settore.
In Romagna la domanda di personale cresce, soprattutto nel turismo, ma i candidati continuano a mancare. Secondo i dati Excelsior, nel 2025 oltre un colloquio su tre nelle province romagnole è andato deserto. Un segnale che, secondo Emma Petitti, “non riguarda la voglia di lavorare, ma la qualità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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