Tunnel Patroclo e il caso | il declassamento a strada di quartiere per evitare la valutazione ambientale
Il progetto di spostamento del Tunnel Patroclo potrebbe essere classificato come strada di quartiere, evitando così le procedure di valutazione ambientale. Questa decisione mira a modificare la classificazione del tunnel senza passare attraverso le analisi previste per interventi di maggiore impatto. La modifica potrebbe influire sui requisiti di valutazione e autorizzazione necessari prima di procedere con i lavori. La questione riguarda il modo in cui viene definito il progetto e le implicazioni legate alla normativa ambientale vigente.
Milano, 6 giugno 2026 – Il progetto per lo spostamento del Tunnel Patroclo potrebbe non essere sottoposto alle procedure utili a valutarne le ricadute sull’ambiente.. Il riferimento è in particolare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Un rischio messo nero su bianco nel Documento di Scoping elaborato dalla Stadio San Siro Sp a, la società costituita da Milan e Inter per portare a compimento il piano di un nuovo stadio di proprietà. Il tunnel di via Patroclo fu costruito per i Mondiali di calcio del 1990 Un piano in due tempi. Il primo si è già giocato e prevedeva l’ acquisto non solo del Meazza ma anche dell’area immediatamente circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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