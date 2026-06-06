Trump pubblica un video creato con l’IA | nel filmato navi iraniane affondate

Donald Trump ha pubblicato su Truth un video realizzato con l’intelligenza artificiale, che mostra navi della marina iraniana affondate e sommerse dall’acqua. Il filmato non è stato accompagnato da commenti o spiegazioni. La pubblicazione si è verificata senza ulteriori chiarimenti o contestualizzazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il video condiviso su Truth. Donald Trump ha condiviso sul social Truth un video realizzato con l’intelligenza artificiale che raffigura alcune navi della marina iraniana affondate e sommerse dall’acqua. Il contenuto, generato digitalmente, è stato pubblicato mentre continua il confronto sul ruolo degli Stati Uniti nelle operazioni contro Teheran. Le dichiarazioni rilasciate a NBC News. Poco prima della pubblicazione del video, il presidente americano aveva rilasciato un’intervista a NBC News, nella quale ha sostenuto che gli Stati Uniti hanno “distrutto completamente l’esercito” iraniano. Nel corso dell’intervista, Trump ha inoltre affermato che la maggior parte delle fabbriche di droni sarebbe stata neutralizzata, così come la maggior parte delle rampe di lancio e delle aree destinate alla produzione di missili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Trump, Irán y Ormuz: el conflicto que amenaza al petróleo mundial

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