Il ex presidente è stato visto alla finale NBA, attirando l’attenzione sulle misure di sicurezza. Dopo i tentativi di aggressione subiti in passato, si attendono dettagli sulle nuove precauzioni adottate. La presenza di figure pubbliche in eventi di grande affluenza ha spesso portato a potenziali rischi, e le autorità si preparano di conseguenza. La partita si svolge senza incidenti noti, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione.

Le tradizioni sono destinate a cambiare e pare sia il caso anche di una nota ricorrenza sportiva statunitense. In tutti gli sport, così come nell’NBA, la squadra vincitrice è solita recarsi alla Casa Bianca per incontrare il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, dall’inizio della presidenza di Donald Trump, comprendendo entrambi i mandati, giocatori o intere squadre si sono rifiutati di prestarsi all’incontro poiché «un presidente che evoca rabbia e divisione, le cui parole ispirano dissenso e odio, non renderà l’America Great Again », come disse Kobe. Sembra che la tendenza sia la medesima anche quest’anno. Tra febbraio e aprile 2026 su 118 cestisti a cui è stata posta la domanda, il 46,6% ha affermato che non si sarebbe presentato all’incontro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump presente alla finale di NBA: dopo i tentati assassini subiti, quale sarà il livello di sicurezza?

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