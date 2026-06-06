Il presidente degli Stati Uniti è stato mostrato in vari video virali mentre si sottoponeva a trattamenti medici, alimentando speculazioni sulla sua salute. Circolano anche immagini di un farmaco che, secondo alcune fonti, sarebbe scomparso o non più disponibile. La questione ha riacceso il dibattito pubblico sulla condizione di salute del presidente, con molti che seguono attentamente ogni dettaglio emerso sui suoi trattamenti e sui farmaci utilizzati.

Da anni Donald Trump ha trasformato la propria immagine fisica in un elemento della sua comunicazione politica. L’energia durante i comizi, i ritmi di lavoro rivendicati dai collaboratori e perfino l’attenzione quasi maniacale all’aspetto esteriore sono diventati parte integrante del suo marchio personale. Proprio per questo, nelle ultime ore, due episodi apparentemente distinti hanno riacceso negli Stati Uniti il dibattito sulla salute del presidente: il video diventato virale in cui sembra assopirsi nello Studio Ovale e la scomparsa dalla sua cartella clinica del farmaco contro la caduta dei capelli che, secondo le precedenti comunicazioni mediche, assumeva regolarmente. Il tema non riguarda soltanto il gossip politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump, i video virali e il giallo del farmaco scomparso: la salute del presidente torna al centro del dibattito americano

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