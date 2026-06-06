Truffa del pedaggio su WhatsApp | l' allerta della Postale attenti a questo messaggio

Notizia in breve

Un messaggio ricevuto sul telefono mostra il logo di Autostrade per l’Italia e segnala un presunto pedaggio non pagato. La Polizia Postale ha diffuso un avviso di attenzione, sottolineando che si tratta di una truffa. Il messaggio invita a cliccare su un link o a fornire dati personali, ma si tratta di un tentativo di frode. È consigliato ignorare e non rispondere a questo tipo di comunicazioni.