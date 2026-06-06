Truffa del pedaggio su WhatsApp | l' allerta della Postale attenti a questo messaggio
Un messaggio ricevuto sul telefono mostra il logo di Autostrade per l’Italia e segnala un presunto pedaggio non pagato. La Polizia Postale ha diffuso un avviso di attenzione, sottolineando che si tratta di una truffa. Il messaggio invita a cliccare su un link o a fornire dati personali, ma si tratta di un tentativo di frode. È consigliato ignorare e non rispondere a questo tipo di comunicazioni.
Un messaggio sul telefono, il logo di Autostrade per l’Italia e l’avviso di un presunto pedaggio non pagato. Scatta così l'ultimo raggiro che viaggia sulle chat di WhatsApp, segnalato in queste ore per bloccare una potenziale catena di truffe.La dinamica è identica a quella di molti altri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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La nuova truffa è spiazzante: la Polizia lancia l'allarme, il messaggio su WhatsApp sembra reale
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