La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine su fideiussioni per un totale di 730.000 euro, coinvolgendo 15 soggetti indagati per presunto riciclaggio. La società e i dirigenti hanno spiegato che ci sono differenze nelle fideiussioni, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle discrepanze. Sono in corso verifiche per chiarire le modalità di emissione e gestione delle garanzie finanziarie.

Chi sono i 15 soggetti indagati per presunto riciclaggio?. Come spiegano il club e i vertici la discrepanza sulle fideiussioni?. Quali movimenti sospetti collegano la Banca Progetto alla gestione triestina?. Cosa rischia la stabilità finanziaria del club dopo il blitz?.? In Breve Indagine su presunto riciclaggio coinvolge 15 soggetti tra ex vertici e amministratori.. Olivier Centner e Marco Margiotta sotto la lente degli inquirenti per gestione passata.. Flussi sospetti tracciati tra Roma e Trieste tramite la Banca Progetto.. Obiettivo club reperire garanzia per debito relativo allo stadio Rocco.. I finanzieri perquisiscono la sede della Triestina: il club nega l’esistenza di fideiussioni sospette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Triestina, blitz della Finanza: indagine su fideiussioni da 730.000€

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