Durante un compleanno in un parco di Treviso, una ragazzina di 12 anni è stata colpita ripetutamente da un coetaneo. L'aggressione è avvenuta davanti a testimoni e ha causato lievi ferite alla vittima. La ragazza è stata portata in ospedale per le medicazioni, mentre i genitori hanno segnalato l’accaduto alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un pomeriggio che doveva essere di festa si trasforma in pochi minuti in un episodio di violenza tra giovanissimi, in un’area verde frequentata da studenti e famiglie. A Treviso, nel parco accanto alla chiesa di San Liberale, una 12enne viene colpita da un coetaneo davanti alle amiche mentre si stava celebrando un compleanno. Un’aggressione improvvisa, che ha lasciato sgomenta la comunità e riacceso il dibattito sul tema della sicurezza tra minori e sull’età della responsabilità penale. Treviso aggressione parco San Liberale: la festa di compleanno finita in violenza. Secondo la ricostruzione riportata da Leggo, la ragazzina si trovava insieme a sei amiche per festeggiare un compleanno nei pressi della scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Treviso, ragazzina di 12 anni picchiata da un coetaneo: l’aggressione choc al parco durante un compleanno

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