Trent' anni di Gymnica' 96 | al palafiera il gran galà di ginnastica ritmica con l' ex olimpionica Milena Baldassarri

Notizia in breve

Il palafiera di Forlì ospiterà lunedì 8 giugno, tra le 20 e le 22, un evento per celebrare i 30 anni dell’associazione di ginnastica ritmica. La serata, denominata Gran galà di Gymnica’96, vedrà la partecipazione di Milena Baldassarri, ex olimpionica. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà su un palcoscenico all’interno della struttura sportiva. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardanti il programma o eventuali interventi.