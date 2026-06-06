Trent' anni di Gymnica' 96 | al palafiera il gran galà di ginnastica ritmica con l' ex olimpionica Milena Baldassarri
Il palafiera di Forlì ospiterà lunedì 8 giugno, tra le 20 e le 22, un evento per celebrare i 30 anni dell’associazione di ginnastica ritmica. La serata, denominata Gran galà di Gymnica’96, vedrà la partecipazione di Milena Baldassarri, ex olimpionica. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà su un palcoscenico all’interno della struttura sportiva. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardanti il programma o eventuali interventi.
Il palafiera di Forlì ospiterà lunedì 8 giugno, dalle 20 alle 22, il Gran galà di Gymnica'96 per festeggiare i 30 anni dell'associazione sportiva. Questo grande evento coincide con la cerimonia di apertura del campionato nazionale Aics di ginnastica ritmica che si svolgerà a partire da martedì 9. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Palafiera accoglie le stelle della ritmica. Gymnica 96, da lunedì la festa per i 30 anni
Da Milena Badassarri alle nuove leve della ginnastica ritmica: Ravenna protagonista di un cortometraggio in tvRavenna si distingue nuovamente nel mondo dello spettacolo grazie alla messa in onda del cortometraggio “Il Nastro Magico”, prodotto...
Temi più discussi: Trent'anni di Gymnica'96: al palafiera il gran galà di ginnastica ritmica con l'ex olimpionica Milena Baldassarri; Forlì, la Gymnica ‘96 compie 30 anni e festeggia con un gran galà; Dove vedere qualifiche e finali degli Europei 2026 di Ginnastica Ritmica a Varna tra RaiSport, RaiPlay e GymTv; Il Palafiera accoglie le stelle della ritmica. Gymnica 96, da lunedì la festa per i 30 anni.
Forlì, la Gymnica ‘96 compie 30 anni e festeggia con un gran galàGymnica ‘96 si prepara a festeggiare trent’anni di attività nel mondo della ginnastica ritmica con una settimana ricca di appuntamenti aperti da una ... corriereromagna.it
Il Palafiera accoglie le stelle della ritmica. Gymnica 96, da lunedì la festa per i 30 anniGran Galà e campionati nazionali Aics: una settimana di gare. Con ospiti prestigiosi, come l’ex allieva già azzurra, Milena Baldassarri ... msn.com