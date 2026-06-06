Tredicesima e Tfr già nel netto Vi porto nel lavoro grigio della ristorazione romana

Nel settore della ristorazione a Roma, i lavoratori hanno iniziato a ricevere le proprie tredicesime e il Tfr già inclusi nello stipendio netto. Dopo alcune ore, le notifiche sul telefono sono aumentate rapidamente, raggiungendo circa cento messaggi in pochi giorni.

Il telefono inizia a riempirsi di notifiche dopo qualche ora e nel giro di pochi giorni diventano cento. Sono le risposte a un annuncio pubblicato online, costruito per testare il mercato del lavoro nella ristorazione romana. Un profilo semplice: cameriere, barista, disponibile a lavorare a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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