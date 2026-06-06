Tre anni dopo l' alluvione Cheli Modigliana Attivazione | In via Costa un cantiere mai iniziato
Tre anni dopo l’alluvione, in via Costa il cantiere non è mai partito, nonostante i lavori siano stati avviati in piazza Matteotti e corso Garibaldi. La strada rimane chiusa e inutilizzata, mentre le altre zone sono state riqualificate. La situazione è invariata da tempo, senza segnali di ripresa o interventi concreti. La comunità locale continua a vivere con i disagi di un’area ancora bloccata e senza una data di riapertura.
“Mentre proseguono i lavori in piazza Matteotti e corso Garibaldi, in via Costa festeggiamo il terzo anniversario del cantiere mai iniziato”. Così il consigliere comunale di Modigliana Attivazione, Adriano Cheli, raccogliendo la segnalazione di una residente. “Sono tre anni che i tubi sono lì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Trasporto scolastico privato, Cheli (Attivazione) attacca: "Cartelli attaccati con lo scotch, non sono a norma"Nelle ultime ore sono stati installati i cartelli relativi al trasporto scolastico privato, ma la modalità di affissione ha suscitato polemiche tra i...
A tre anni dall'alluvione il cantiere del Fontana 2 è ancora fermo, i Romiti non ci stanno: "Non accettiamo più rinvii"A tre anni dall'alluvione, il cantiere per il nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone rimane inattivo.