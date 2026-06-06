Tre anni dopo l' alluvione Cheli Modigliana Attivazione | In via Costa un cantiere mai iniziato

Notizia in breve

Tre anni dopo l’alluvione, in via Costa il cantiere non è mai partito, nonostante i lavori siano stati avviati in piazza Matteotti e corso Garibaldi. La strada rimane chiusa e inutilizzata, mentre le altre zone sono state riqualificate. La situazione è invariata da tempo, senza segnali di ripresa o interventi concreti. La comunità locale continua a vivere con i disagi di un’area ancora bloccata e senza una data di riapertura.