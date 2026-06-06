Travolti da un' auto mentre viaggiano in bici | muore 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta. Un altro giovane, sempre di Pontedera, è rimasto ferito nello stesso incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un ragazzo di 19 anni di Pontedera è morto nella notte, mentre un altro, sempre residente a Pontedera, è rimasto ferito. I due giovani sono stati investiti intorno alle 3.30 da un'auto mentre viaggiavano a bordo di due biciclette lungo la Sp62 Cisa, a Brescello, in provincia di Reggio Emilia.Alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muore travolto da un'auto mentre è in bici: è caccia all'auto pirataNel pomeriggio di ieri, 9 aprile, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale Valdinievole, vicino a Galleno nel comune di Castelfranco...

Aprilia, bambina di 11 anni muore dopo essere stata investita da un’auto mentre era in biciUna bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta, nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia...

Temi più discussi: Ciclista travolto da un'auto in via Toscana: 50enne in codice rosso con un polmone perforato; TRAVOLTI DA UN'AUTO PIRATA MENTRE PARLANO CON UN AMICO; Scontro auto-scooter, due giovani ricoverati in codice rosso; Travolti sulle strisce. Feriti madre e neonato che era nel passeggino.

#31maggio 1972, Peteano (GO): una chiamata anonima segnala la presenza di una auto sospetta. Travolti dall’esplosione di un ordigno durante l’ispezione, perdono la vita il Brig. Ferraro, il Car. Sc. Poveromo e il Car. Dongiovanni. Scopri di più: bit.ly/3dNWn x.com

A un anno da FIN/FIC, Y’shtola è rapidamente salita nella Top Commander List di EDHRec ed è attualmente al #3 reddit

Quindicenne travolta da auto a BariUna 15enne è stata investita da un'auto a Bari ed è ora ricoverata in prognosi riservata a causa delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto non lontano dal Palaflorio, nel quartiere Japigia. Il ... rainews.it

Tangenziale, scooter travolto da auto: morto l'ingegnere Riccardo Autieri, Pozzuoli in luttoLa verità è da ricercare nelle telecamere installate tra lo svincolo di Agnano e la barriera degli Astroni in direzione Pozzuoli. In questo tratto di Tangenziale ha perso la vita ... ilmattino.it