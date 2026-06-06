Travolti da un' auto mentre viaggiano in bici | muore 19enne

Da pisatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta. Un altro giovane, sempre di Pontedera, è rimasto ferito nello stesso incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Un ragazzo di 19 anni di Pontedera è morto nella notte, mentre un altro, sempre residente a Pontedera, è rimasto ferito. I due giovani sono stati investiti intorno alle 3.30 da un'auto mentre viaggiavano a bordo di due biciclette lungo la Sp62 Cisa, a Brescello, in provincia di Reggio Emilia.Alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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