Tempo di lettura: < 1 minuto Restano gravi le condizioni della giovane di Mercogliano investita nella serata di ieri all’autostazione di Avellino. La ragazza, che non ha ancora compiuto 14 anni, è stata trasferita nella notte all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, centro specializzato nella gestione dei traumi pediatrici. Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 22, la 14enne era stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino. Qui è stata immediatamente presa in carico dal Trauma Team e sottoposta alle prime cure. Considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura di livello superiore. Poco dopo l’una di notte, la giovane è stata imbarcata su un’eliambulanza decollata dal Campo Coni di Avellino e diretta al Santobono, dove è ora ricoverata sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasferita al Santobono la 14enne investita all’autostazione

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