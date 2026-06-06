Tragica esplosione palazzina crolla a Porto Sant’Elpidio | un morto e due feriti La diretta

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio alle prime ore del mattino. Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i sopravvissuti dalle macerie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione. La zona è stata evacuata e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.

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L’allarme poco dopo le 5 in via Trentino: sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare una donna probabilmente rimasta sotto le macerie. Salvati due anziani Tragica esplosione a Porto Sant'Elpidio: un morto e due feriti. si cerca un'anziana dispersa tra le macerie (Foto dei Vigili del fuoco) L’esplosione della palazzina si è verificata all’alba di questa mattina. Si tratta di un edificio di due piani ed un sottotetto. La deflagrazione è avvenuta al secondo piano, abitato da una coppia di anziani ed il figlio. Ad essere estratto senza vita, proprio quest’ultimo. Al primo piano piano invece, un uomo e sua madre. L’uomo è stato estratto vivo, mentre sono in corso le ricerche della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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