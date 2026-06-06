Tragica esplosione palazzina crolla a Porto Sant’Elpidio | un morto e due feriti La diretta

Notizia in breve

Un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio alle prime ore del mattino. Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i sopravvissuti dalle macerie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione. La zona è stata evacuata e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.