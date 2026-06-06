Un uomo di 31 anni è stato trovato morto giovedì pomeriggio nella pineta della Bufalina. Sono state avviate indagini per chiarire le cause del decesso. Sul luogo sono stati trovati il suo cellulare, che risulta poi scomparso. La polizia sta esaminando le circostanze e le eventuali responsabilità legate alla vicenda. Le autorità continuano a raccogliere informazioni e a svolgere accertamenti.

Aperta un’indagine sulla morte di Michele Lorenzoni, 31 anni, trovato morto nella pineta della Bufalina giovedì pomeriggio. Un caso che al momento resta un rebus in attesa che il magistrato fissi l’autopsia che potrà fornire elementi utili a ricostruire gli ultimi attimi di vita del giovane di Levigliani. A coordinare l’inchiesta è la Procura di Pisa che dovrà sciogliere alcuni nodi: Michele doveva incontrare qualcuno? Ha accusato un malore fatale? Che fine ha fatto il suo cellulare? Al momento del suo ritrovamento il ragazzo era privo di alcuni indumenti che sono stati ritrovati a pochi metri di distanza. Papà Giorgio e mamma Nadia sono rimasti ammutoliti e attraversati dal dolore quando sono accorsi a vedere per l’ultima volta il loro Michele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia nella pineta della Bufalina. Inchiesta sulla morte di Michele. E’ mistero sul cellulare sparito

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