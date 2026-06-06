Nel 2019, un messaggio inviato da un dipendente segnalava i rischi legati alla struttura, evidenziando che le uscite di sicurezza erano bloccate o chiuse a chiave. La comunicazione indicava la presenza di pericoli e la necessità di interventi, ma non risultano azioni correttive. La tragedia ha poi portato all’attenzione le criticità sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza delle uscite di emergenza.

Cosa rivela il messaggio del 2019 sulla consapevolezza dei rischi?. Perché le uscite di sicurezza erano bloccate o chiuse a chiave?. Chi ha deciso di sacrificare le vie di fuga per comodità?. Quali anomalie finanziarie hanno portato all'ipotesi di reato di falso?.? In Breve Messaggio del 13 dicembre 2019 avvertiva dipendenti del rischio incendio stelline luminose.. Cyane Panine è la collaboratrice deceduta durante il rogo del locale.. Una porta di sicurezza nel seminterrato risultava bloccata da uno sgabello.. Indagine su presunto falso per fattura da 13.000 euro su schiuma isolante.. Un messaggio del 2019 mette sotto accusa i proprietari del Constel dopo la tragedia di Crans Montana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Constel: quel messaggio del 2019 che segnalava i pericoli

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