Una rassegna teatrale dedicata a Francesco si svolge a Varese, attirando artisti di rilievo del panorama italiano. L'evento, ormai consolidato, combina rappresentazioni teatrali e tematiche spirituali, coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato. La manifestazione si è affermata come uno degli appuntamenti principali della città nel settore culturale, grazie alla partecipazione di attori e registi riconosciuti a livello nazionale.

È una rassegna ormai nota e apprezzata ben oltre i confini locali. Un appuntamento capace di portare a Varese i grandi protagonisti del teatro italiano. " Tra Sacro e Sacro Monte " torna con la sua edizione numero 17, che andrà in scena come da tradizione nel mese di luglio nella splendida cornice del sito Unesco varesino. Con al centro la spiritualità, e in particolare quest’anno la figura di San Francesco, a 800 anni dalla scomparsa del patrono d’Italia. "Che potremmo definire un padre del teatro italiano - ha sottolineato il direttore artistico del festival Andrea Chiodi - o almeno l’inventore di una forma di raconto dal vivo: il suo presepe è forse la prima forma di spettacolo dal vivo che si lega alla nascita della sacra rappresentazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra teatro e spiritualità. Nel nome di Francesco

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Si Può Davvero Cambiare Neuroscienze, Spiritualità e la Lotta al Pregiudizio

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