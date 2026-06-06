L'estate italiana si presenta con condizioni diverse tra Nord e Centro-Sud. Il Centro-Sud è sotto l'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre, mentre il Nord è interessato da un flusso atlantico che provoca infiltrazioni di aria umida e fresca. Questo provoca temporali e acquazzoni temporanei nella regione settentrionale, mentre le temperature restano più stabili nel Centro-Sud. La situazione dovrebbe rimanere così nei prossimi giorni.

Una parte d’Italia (il Centro-Sud) è interessato dall’Anticiclone delle Azzorre mentre il Nord, ancora per qualche giorno, dovrà fare i conti con un vivace flusso atlantico responsabile di infiltrazioni d’aria umide e fresche in grado di innescare acquazzoni e temporali. Poi, però, ecco che l'anticiclone africano tornerà a fare sul serio su tutta la Penisola con l’aumento delle temperature e la fine dell’instabilità. Dove colpiranno piogge e temporali. Una premessa: non pioverà di certo tutto il tempo. Si tratta della classica instabilità che spesso, all’inizio della stagione estiva (e non solo) può interessare le regioni settentrionali. Dopo un fine settimana tutto sommato buono e con temperature nelle medie del periodo, tra lunedì e mercoledì il flusso atlantico “sarà ancora piuttosto vivace - spiegano gli esperti del Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra flusso atlantico e anticiclone sub-tropicale: così decolla l’estate italiana

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