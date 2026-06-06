Il sindaco di Pistoia ha annunciato che entro lunedì presenterà la nuova giunta. La comunicazione arriva dopo settimane di attesa, ma non ci sono stati scontri pubblici o tensioni evidenti tra le parti. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle nomine o sui nomi coinvolti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle eventuali modifiche all’amministrazione.

Pistoia, 6 giugno 2026 – Chi si aspettava una notte dei lunghi coltelli, è rimasto deluso. Interventi misurati e toni pacati, nell’ultima partecipata assemblea del Partito Democratico, con all’ordine del giorno l’analisi del voto amministrativo e, tra le righe, il nodo della composizione della giunta. Le tensioni tra l’ala Dikiana e quella Schleiniana del partito, che pure ci sono state e ci sono tuttora, non sono esplose alla luce del sole come ventilato in alcune fantasiose ricostruzioni, anzi. Anche grazie, pare, alla mediazione di pezzi importanti del mondo dem, che hanno richiamato tutti i protagonisti all’unità, la serata è scivolata via tranquilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toto-Giunta, il sindaco Capecchi accelera. “Entro lunedì presento la squadra”

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