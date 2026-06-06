Lunedì pomeriggio si prevedono rovesci che interesseranno principalmente l’area tra il Valdarno e le zone vicine. Nel fine settimana, la visibilità nel Valdarno migliorerà sabato, con cieli più sereni, mentre domenica potrebbe esserci una diminuzione a causa di nuvole e pioggia. Nel resto della Toscana, il sole e le temperature in aumento si manterranno fino a domenica, prima di un possibile peggioramento.

? Punti chiave? In Breve Meteo Toscana: tregua tra schiarite e possibili piogge nel fine settimana. La Toscana affronterà una fase di instabilità variabile tra sabato 06 giugno e martedì 09 giugno, con una tregua dal maltempo che lascerà spazio a nuovi fenomeni sul versante appenninico. Le previsioni rilasciate dal Lamma indicano un miglioramento immediato, ma con criticità localizzate previste per l’inizio della prossima settimana. Modulo operativo sabato 06 giugno: Il mattino presenta velature e addensamenti temporanei. Nel pomeriggio il cielo tenderà a schiarirsi progressivamente. I venti soffieranno da ovest o nord-ovest con intensità debole, ma si segnalano rinforzi sulla costa tra Livorno e Grosseto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana: sole e temperature in rialzo, poi rischio rovesci

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