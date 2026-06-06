Toscana | sole e temperature in rialzo poi rischio rovesci

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì pomeriggio si prevedono rovesci che interesseranno principalmente l’area tra il Valdarno e le zone vicine. Nel fine settimana, la visibilità nel Valdarno migliorerà sabato, con cieli più sereni, mentre domenica potrebbe esserci una diminuzione a causa di nuvole e pioggia. Nel resto della Toscana, il sole e le temperature in aumento si manterranno fino a domenica, prima di un possibile peggioramento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave? In Breve Meteo Toscana: tregua tra schiarite e possibili piogge nel fine settimana. La Toscana affronterà una fase di instabilità variabile tra sabato 06 giugno e martedì 09 giugno, con una tregua dal maltempo che lascerà spazio a nuovi fenomeni sul versante appenninico. Le previsioni rilasciate dal Lamma indicano un miglioramento immediato, ma con criticità localizzate previste per l’inizio della prossima settimana. Modulo operativo sabato 06 giugno: Il mattino presenta velature e addensamenti temporanei. Nel pomeriggio il cielo tenderà a schiarirsi progressivamente. I venti soffieranno da ovest o nord-ovest con intensità debole, ma si segnalano rinforzi sulla costa tra Livorno e Grosseto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

toscana sole e temperature in rialzo poi rischio rovesci
© Ameve.eu - Toscana: sole e temperature in rialzo, poi rischio rovesci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma: sole e temperature in rialzo, poi nubi e pioggiaLe previsioni meteo per Roma indicano un inizio di giornata con sole e temperature in aumento, ma nel corso del pomeriggio si prevede un...

Ultime ore di instabilità: poi torna il sole con temperature in rialzoNelle ultime ore si sono registrate condizioni di instabilità sulla regione a causa di un fronte freddo che si sposta rapidamente verso l’area...

Temi più discussi: Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio; L’anticiclone riprende il controllo: dopo un weekend di sole, le temperature tornano a salire; Meteo: cambia tutto nei prossimi giorni, temporali e calo temperature dopo il 2 giugno; Meteo Centro: ponte del 2 giugno tra sole, clima caldo e qualche disturbo.

Meteo: Domenica, sole e caldo dal sapore estivo su quasi tutta l'Italia, gli aggiornamentiSi attenua, infatti, il flusso d’aria fresca e instabile che negli ultimi giorni ha influenzato in modo evidente il panorama meteorologico di molte regioni del nostro Paese. Ne approfittano subito il ... ilmeteo.it

toscana sole e temperatureL’anticiclone riprende il controllo: dopo un weekend di sole, le temperature tornano a salireGli ultimi aggiornamenti meteo del consorzio Lamma. Al Sud ondate di calore e picchi fino a 38 gradi. Tra martedì 9 e giovedì 11 giugno attesi forti temporali sulle regioni settentrionali ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web