Un cane è sopravvissuto a raffiche di vento da 190 kmh grazie allo scudo del veicolo Dominator 3. La struttura ha formato un rifugio che ha protetto l’animale durante il tornado in Oklahoma. La componente tecnica che ha contribuito alla salvezza è un pannello rinforzato del sistema di protezione, capace di resistere alle elevate pressioni del vento.

Come ha fatto un cane a sopravvivere a raffiche da 190 kmh?. Quale componente tecnica del Dominator 3 ha creato il rifugio?. Da quale abitazione distrutta proveniva l'animale durante la tempesta?. Cosa ha permesso al veicolo di non sollevarsi durante il vortice?.? In Breve Il veicolo resiste a raffiche di vento tra 150 e 190 kmh.. La gonna metallica sigilla il fondo per limitare l'underflow aerodinamico.. L'animale si è rifugiato nella zona sottovento del Dominator 3.. Il cane è tornato verso le abitazioni distrutte in Oklahoma.. Un cane sopravvive al passaggio di un tornado in Oklahoma grazie al Dominator 3. Un cane è riuscito a salvarsi dalle raffiche estreme e dai detriti di un tornado in Oklahoma trovando rifugio dietro il veicolo corazzato Dominator 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tornado in Oklahoma: cane salvo grazie allo scudo del Dominator 3

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