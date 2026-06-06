Torino | l’amministratore revocato risarcisce i prelievi illeciti

Notizia in breve

Un amministratore di condominio revocato ha restituito i fondi prelevati illegalmente. L'atto di risarcimento riguarda i soldi sottratti e poi restituiti. Restano aperte le questioni sul limite temporale del potere di firma dell’amministratore che ha gestito fino alla revoca. La questione legale si concentra sui prelievi e sulla validità del mandato del gestore dopo la fine del suo incarico.