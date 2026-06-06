Torino | l’amministratore revocato risarcisce i prelievi illeciti

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un amministratore di condominio revocato ha restituito i fondi prelevati illegalmente. L'atto di risarcimento riguarda i soldi sottratti e poi restituiti. Restano aperte le questioni sul limite temporale del potere di firma dell’amministratore che ha gestito fino alla revoca. La questione legale si concentra sui prelievi e sulla validità del mandato del gestore dopo la fine del suo incarico.

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Come può un amministratore usare i fondi condominiali per la difesa personale?. Quando termina esattamente il potere di firma del gestore uscente?. Perché la prorogatio non protegge l'amministratore dopo la delibera di revoca?. Quali sono i rischi patrimoniali per chi effettua prelievi non autorizzati?.? In Breve L'amministratore ha prelevato oltre 3600 euro per pagare un avvocato personale.. La sentenza 6002026 della Corte d'Appello di Torino stabilisce il risarcimento danni.. Il prelievo illegittimo è avvenuto dopo la delibera di sostituzione del gestore.. L'articolo 113 del Codice di procedura civile permette la riqualificazione della domanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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