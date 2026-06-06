A Gatteo, il parco dedicato a Topolino ha aperto nuove aree con giochi e esperienze di realtà virtuale, in occasione dei 54 anni. Sono stati aggiunti nuovi giochi e ambienti immersivi per i visitatori. La gestione del parco è ancora affidata a un’attività familiare locale, che mantiene la direzione dell’area. Le novità tecnologiche hanno portato un aumento di visitatori rispetto agli anni precedenti.

? Domande chiave? In Breve Il Topolino Park di Gatteo Mare entra nel suo 54° anno di attività con nuovi investimenti e un aumento di presenze. Il Topolino Park di Gatteo Mare ha ufficialmente iniziato il suo 54° anno di vita, confermandosi come un punto di riferimento storico per il divertimento nella località turistica. Fondata nel 1972, la struttura ha saputo attraversare oltre mezzo secolo di storia, trasformandosi da idea iniziale di Romano e Giuliana in un complesso che oggi si estende su oltre duemila metri quadrati. La gestione attuale è affidata a Patrizia Bellavista e Gian Carlo Ciacci, che lavorano insieme ai figli Sofia, Elia e Mattia per mantenere viva la tradizione del parco. La struttura operativa si divide tra una sala giochi interna e uno spazio esterno, offrendo un totale di oltre cinquanta attrazioni in ciascuna delle due aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Topolino Park a Gatteo: nuovi giochi e realtà virtuale per i 54 anni

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