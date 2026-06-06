Un ciclista di livello internazionale ha dichiarato di poter vincere un Grande Giro se le condizioni sono favorevoli. Solitamente specializzato in corse di un giorno e ciclocross, ha affermato di poter affrontare con successo anche le gare a tappe di lunga durata. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, dove ha sottolineato la propria versatilità e fiducia nelle proprie capacità, senza però indicare un piano preciso per partecipare a un Grande Giro in futuro.

Roma, 5 giugno 2026 - Corridore da Classiche su strada, ma anche asso nel ciclocross e nella mountain bike e, chissà, magari pure uomo da Grandi Giri: probabilmente neanche Tom Pidcock è pienamente consapevole dei suoi limiti, ma tra ambizioni e sano realismo, arrivato a quasi 27 anni, forse è già tempo dei primi bilanci ma anche di quei sogni ancora da cullare. Le dichiarazioni di Pidcock. L'occasione la offre un'intervista ai microfoni di The Guardian ai quali il corridore della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team si confessa innanzitutto sul tasto dei Grandi Giri: una tentazione o poco di più, nonostante il sorprendente terzo posto ottenuto alla Vuelta 2025. "La cosa dei Grandi Giri non mi entusiasma più di tanto, ma è un traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tom Pidcock senza limiti: "Con le giuste condizioni potrei vincere un Grande Giro"

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