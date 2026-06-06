Durante la cerimonia del Timone d’oro, organizzata dall’associazione degli allenatori di calcio, è stato rivelato un retroscena su un ex allenatore dell’Arezzo. De Zerbi ha raccontato che un suo ex collega, ora fuori dal calcio, era a casa sua quando ha dato l’ok per trasferirsi in una squadra toscana. La serata si è svolta ieri sera presso un centro fieristico di Arezzo e ha visto la consegna del premio alle figure di spicco del calcio.

È stata una serata dalle forti tinte amaranto quella che ieri sera Area Merci, di Arezzo Fiere e Congressi, ha ospitato la cerimonia di consegna del Timone d’oro, il premio organizzato dall’ Associazione italiana allenatori di calcio, presieduta da Loris Beoni. Ospite d’onore Roberto De Zerbi, ex amaranto e oggi allenatore del Tottenham, condotto alla salvezza dopo un aperte iniziale di stagione decisamente difficile. Una serata con tanti amici per De Zerbi a partire da Cristian Bucchi con il quale ha giocato e ottenuto una promozione dalla B alla serie A con la maglia del Napoli. "Mi fa piacere tornare ad Arezzo perché qua sono stato benissimo - ha detto De Zerbi - Eravamo una squadra molto forte, che poteva puntare a un obiettivo più alto rispetto alla semplice salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Timone d’oro, De Zerbi e il retroscena su Bucchi: "Era a casa mia quando ha detto sì all’Arezzo"

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