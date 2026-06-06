Teulié indagato per abusi su 8 studenti | ricatti tra voti e chat

Un insegnante è stato indagato per aver abusato di otto studenti, usando chat private e minacce per ottenere favori. Secondo le indagini, il docente avrebbe scambiato voti con dettagli personali e intimi attraverso conversazioni digitali. La denuncia di uno studente risale a marzo, ma sembra che non sia stata presa in considerazione da chi avrebbe potuto intervenire. La procura ha aperto un procedimento penale a carico dell’indagato, senza fornire ulteriori dettagli.

Come faceva il docente a scambiare i voti con dettagli intimi?. Chi ha ignorato la denuncia dello studente presentata lo scorso marzo?. Quali prove digitali hanno permesso di ricostruire le chat su Telegram?. Quanti altri membri della scuola potrebbero essere coinvolti nel silenzio?.? In Breve Ricucci offriva voti di italiano in cambio di dettagli intimi via Telegram.. Denuncia ignorata dai superiori il 25 marzo nonostante la richiesta di foto.. Indagini sulle procure di Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo su complicità.. Interrogatorio di garanzia davanti al gip Elio Sparacino previsto questo lunedì.. L’ombra sul Teulié: indagini per molestie e violenze su otto studenti a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L’insegnante accusato di abusi sessuali sugli studenti alla Teulié di MilanoUn insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato accusato di aver abusato sessualmente di studenti.

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Abusi alla scuola militare Teulié di Milano: Ho visto chat disgustose, tutti lo sapevanoIl compito è da 8 ma ti do 8 e mezzo se mi racconti dettagli intimi.... C’è l’ipotesi di omesse denunce, si cercano tracce negli smartphone. Al vaglio testimonianze di docenti e studenti. La ribelli ... msn.com

Abusi e minacce alla Teulié di Milano: arrestato il prof. di latino dalle foto degli allieviA Milano, nella Scuola Militare Teulié, un insegnante 48enne è stato arrestato con accuse molto gravi: violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di diversi allievi dell’istituto. Seco ... tg.la7.it