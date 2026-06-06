Terrore al mercato | bimbo di 2 anni chiuso in auto soccorso urgente
Un bambino di due anni è rimasto chiuso da solo in auto in pieno giorno, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. La madre si è accorta troppo tardi di aver lasciato le chiavi all’interno, impedendole di aprire le portiere. Le portiere dell’auto si sono bloccate improvvisamente, lasciando il bambino intrappolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario.
? Punti chiave? In Breve Un bambino di due anni intrappolato nell’auto durante il mercato in via Gramsci: il soccorso dei vigili del fuoco. Un bambino di due anni è stato liberato dai vigili del fuoco ieri mattina dopo essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto della madre in via Gramsci. L’episodio, avvenuto mentre si svolgeva il tradizionale mercato settimanale, ha generato momenti di forte tensione tra i presenti e i familiari del piccolo. Il veicolo della donna, dotato di un sistema di serratura automatica, era parcheggiato lungo la strada per permettere la partecipazione all’evento commerciale. Durante la permanenza della madre all’esterno, il bambino si è ritrovato chiuso nell’abitacolo senza possibilità di uscire autonomamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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