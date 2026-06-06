Terrore al mercato | bimbo di 2 anni chiuso in auto soccorso urgente

Notizia in breve

Un bambino di due anni è rimasto chiuso da solo in auto in pieno giorno, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. La madre si è accorta troppo tardi di aver lasciato le chiavi all’interno, impedendole di aprire le portiere. Le portiere dell’auto si sono bloccate improvvisamente, lasciando il bambino intrappolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario.