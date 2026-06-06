Terni la presentazione del libro Arkansas di Chiara Tagliaferri | Una storia da raccontare per comprendere davvero oltre le stigmatizzazioni morali

Si è svolta venerdì 5 giugno al Bloom di Terni la presentazione di "Arkansas. Storia di mia figlia", il nuovo libro della scrittrice e autrice Chiara Tagliaferri, iniziativa promossa dalla Cellula Coscioni di Terni che ha richiamato numerosi partecipanti.A moderare l'incontro è stata la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Chiara Tagliaferri: «C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta»Nove anni fa, una scrittrice e il suo marito hanno deciso di intraprendere un percorso di gestazione per altri.

Temi più discussi: Terni, la forza della maternità d’elezione: Chiara Tagliaferri presenta il nuovo romanzo Arkansas. Storia di mia figlia al Bloom; La forza della maternità d’elezione: Chiara Tagliaferri presenta il suo nuovo romanzo; Bloom gremito per Chiara Tagliaferri: successo a Terni per la presentazione di Arkansas; Chiara Tagliaferri a Terni presenta ‘Arkansas’: incontro su gestazione per altri e diritti civili.

Chiara Tagliaferri a Terni presenta ‘Arkansas’: incontro su gestazione per altri e diritti civili x.com

Chiara Tagliaferri: Io e mio marito Nicola abbiamo avuto nostra figlia attraverso la gestazione per altri. In Italia è reato universaleLa questione per molti può risultare divisiva. È giusto? È sbagliato? E fino a che punto può essere giusto o sbagliato? In realtà, Tagliaferri e Lagioia sono arrivati a scegliere la gpa dopo anni di ... corriereadriatico.it

Chiara Tagliaferri: Io e mio marito Nicola abbiamo avuto nostra figlia attraverso la gestazione per altri. In Italia è reato universaleLula è nata, ma nell'utero di un'altra donna. La scrittrice Chiara Tagliaferri e il marito, lo scrittore Nicola Lagioia, hanno rotto il silenzio sul percorso che ha portato alla nascita della loro ... leggo.it