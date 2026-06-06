Terni dall' eroico salvataggio del ponte di Valenza alla memoria dell' eccidio di Mucciafora | due eventi ANPI dedicati alla Resistenza
Due eventi si sono svolti a Terni, uno dedicato al salvataggio del ponte di Valenza durante la Resistenza, l’altro alla commemorazione dell’eccidio di Mucciafora. Entrambe le iniziative sono state organizzate dall’ANPI per ricordare le azioni di resistenza e i sacrifici della lotta contro l’occupazione. Le cerimonie hanno coinvolto cittadini e rappresentanti locali, con testimonianze e momenti commemorativi. Nessun dettaglio su date o partecipanti specifici.
Due iniziative per custodire e tramandare la memoria della Resistenza e della Liberazione del territorio ternano. La sezione ANPI "13 Giugno" di Terni, insieme all'Associazione Nazionale Partigiani Cattolici, promuove infatti due appuntamenti dedicati a pagine significative della storia locale.Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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