Tenenza della finanza il nuovo comandante è Piagnolente

Ieri mattina alla caserma della Tenenza di Comacchio si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando. Il tenente Massimiliano Massani è stato sostituito dal luogotenente cariche speciali Francesco Piagnolente.

Alla caserma della Tenenza di Comacchio, ieri mattina, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del reparto tra il tenente Massimiliano Massani ed il luogotenente cariche speciali Francesco Piagnolente. L’Ufficiale, a cinque anni dall’insediamento al comando della tenenza è stato destinato ad altro incarico presso il nucleo di polizia economico finanziaria di Trento. In occasione della cerimonia, il Colonnello Gabriele Sebaste ha ringraziato il Tenente Massani per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida del Reparto, che hanno consentito di conseguire lusinghieri risultati operativi nel contrasto alle varie forme di illegalità economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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