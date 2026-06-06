Teheran ha dichiarato di essere disposto a tornare all’accordo sul nucleare se gli Stati Uniti scongelano 24 miliardi di dollari di beni iraniani. L’Iran ha escluso un incontro tra il presidente e il leader supremo. Il presidente statunitense ha affermato di poter ottenere l’uranio senza un’intesa. Nel frattempo, l’IDF ha condotto altri raid in Libano.

Nelle ultime ore dichiarazioni provenienti da Teheran, Washington e dagli organismi internazionali hanno mostrato quanto il percorso verso un accordo resti fragile e pieno di ostacoli. Ad alimentare le polemiche è stata l’agenzia iraniana Fars News, secondo la quale i negoziati tra Iran e Stati Uniti sarebbero stati sospesi. La decisione, secondo la ricostruzione diffusa da Teheran, sarebbe legata a presunti attacchi americani contro navi commerciali nelle vicinanze delle coste meridionali iraniane e al proseguimento delle operazioni militari israeliane in Libano. La versione iraniana è stata però respinta dal Comando centrale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Teheran apre all’accordo se gli Usa scongelano beni per 24 miliardi di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Gli iraniani vogliono un accordo ma lo negano per paura di essere uccisi

Notizie e thread social correlati

La condizione di Teheran: sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar o ferma i colloqui sull’accordo con gli UsaI negoziatori iraniani chiedono lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar, come condizione per proseguire i colloqui...

USA e Cina: accordo sui dazi per oltre 30 miliardi di dollariGli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre i dazi su merci per un valore superiore a 30 miliardi di dollari.

Temi più discussi: Inviata all'Iran una proposta di accordo rivista da Trump; Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran. Israele nella lista nera Onu degli stupri di guerra; Iran, Trump prende tempo: nessun via libera all’accordo; Media Usa: raggiunto accordo su guerra in Iran, Trump lo sta valutando.

Guerra in Iran, le news di oggi. Trump attacca di nuovo il Papa: Gli spieghino che Teheran non può avere un’arma nucleare. Il presidente Usa chiede modifiche all’accordo x.com

Guerra in Iran news, da Teheran nuovi emendamenti all’accordo Usa. Il presidente Pezeshkian si è dimesso. Tensioni con i Pasdaran. Parigi chiede riunione lampo all'Onu ...Media: il presidente statunitense frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Esercito Iran: Nuove aggressioni avranno reazioni più dure ... quotidiano.net

Thom Tillis critica l'accordo con l'Iran che il presidente Trump sta finalizzando, dicendo a Jake Tapper della CNN che è destinato a fallire perché manca di supervisione da parte del Congresso: Qualunque accordo con l'Iran che non sia soggetto a ratifica da reddit

Usa-Iran, Rubio apre all’accordo: Trump valuta nuovi raid mentre Teheran minaccia una risposta devastanteRubio apre a un possibile accordo Usa-Iran nelle prossime ore, mentre Trump valuta nuove opzioni militari e Teheran avverte Washington. lamilano.it