Teheran apre all’accordo se gli Usa scongelano beni per 24 miliardi di dollari

Da laverita.info 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teheran ha dichiarato di essere disposto a tornare all’accordo sul nucleare se gli Stati Uniti scongelano 24 miliardi di dollari di beni iraniani. L’Iran ha escluso un incontro tra il presidente e il leader supremo. Il presidente statunitense ha affermato di poter ottenere l’uranio senza un’intesa. Nel frattempo, l’IDF ha condotto altri raid in Libano.

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Nelle ultime ore dichiarazioni provenienti da Teheran, Washington e dagli organismi internazionali hanno mostrato quanto il percorso verso un accordo resti fragile e pieno di ostacoli. Ad alimentare le polemiche è stata l’agenzia iraniana Fars News, secondo la quale i negoziati tra Iran e Stati Uniti sarebbero stati sospesi. La decisione, secondo la ricostruzione diffusa da Teheran, sarebbe legata a presunti attacchi americani contro navi commerciali nelle vicinanze delle coste meridionali iraniane e al proseguimento delle operazioni militari israeliane in Libano. La versione iraniana è stata però respinta dal Comando centrale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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