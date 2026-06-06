In un'operazione a Scandicci sono stati scoperti circa 700.000 euro di evasione della tassa sui rifiuti. Le verifiche sono state condotte utilizzando nuove modalità di controllo sui dati relativi a Tari e Taric, avviate dall’azienda incaricata dei servizi di verifica nel territorio. Le banche dati sono state fondamentali per individuare le irregolarità e risalire alle somme non versate.

Accertamenti Tari a Scandicci, 700mila euro di evasione riscontrata. La somma accertata arriva grazie a una nuova modalità di verifica sulla Tari e sulla Taric avviato da Plures Alia nel territoro servito. I dati di Scandicci sono interesanti: nel corso del 2025 l’attività di accertamento relativa all’evasione tariffaria ha registrato un incremento significativo del 50% rispetto agli anni precedenti. Il sistema ha l’obiettivo di rendere le verifiche sempre più efficaci. Alla fine dei controlli sullo scorso anno, sono state avviate oltre 300 richieste di verifica nei confronti di utenze non domestiche individuate attraverso l’incrocio delle banche dati, mentre gli accertamenti esecutivi emessi per evasione hanno superato quota 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari, scovati 700mila euro evasi. Le banche dati non danno scampo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bolelli/Vavassori non danno scampo ad Arends/Smith e planano in finale a Miami!Bolelli e Vavassori hanno vinto la semifinale del torneo Masters 1000 a Miami, battendo gli avversari in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Leggi anche: Inchiesta Squadra Fiore, così agivano i “Neri”: accessi abusivi a banche dati e appalti da 5 milioni di euro