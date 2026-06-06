Cinque milioni e 300 mila euro di Tari non pagati tra il 2020 e il 2023 sono stati individuati dal Comune, che ha predisposto un atto di recupero coattivo. La cifra riguarda quattro anni di mancati versamenti. Un rappresentante ha definito la situazione un’ingiustizia e ha richiesto di modificare il regolamento.

Cinque milioni e 300mila euro di Tari non versata in quattro anni. È il dato che emerge dalla determina del Comune per il recupero coattivo delle somme non pagate tra il 2020 e il 2023. Migliaia di cartelle, come riportato dalla Nazione, sono in arrivo per famiglie e attività morose, molte delle quali riconducibili al fenomeno delle aziende apri e chiudi che lasciano dietro di sé debiti difficilmente recuperabili. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Claudio Belgiorno, parlando di una situazione "allarmante, ma purtroppo non sorprendente" e rilancia la necessità di intervenire non soltanto sul recupero delle somme, ma anche sulla prevenzione dell’evasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari, evasione milionaria. Belgiorno: "Un’ingiustizia. Modificare il regolamento"

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