Tamponamento in via dei Condotti | vigili del fuoco e ambulanza sul posto
Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.
Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Tre le auto coinvolte in un violento tamponamento. Sul posto i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre le persone dai veicoli.Sul posto anche la polizia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Vigili del fuoco bloccati da un auto
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