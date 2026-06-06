Tamponamento in via dei Condotti | vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.