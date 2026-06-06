Tamponamento in via dei Condotti | vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Da pisatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

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Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, in via dei Condotti a San Giuliano Terme. Tre le auto coinvolte in un violento tamponamento. Sul posto i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre le persone dai veicoli.Sul posto anche la polizia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Argomenti più discussi: Tamponamento fra tre auto sulla Via dei Condotti; Tamponamento in via dei Condotti: vigili del fuoco e ambulanza sul posto; Tamponamento tra tre auto a San Giuliano Terme; Tre auto coinvolte in un tamponamento.

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