Taekwondo il Grand Prix di Roma entra nel vivo | il programma di oggi è visibile su Sportface TV

Il Rome 2026 World Taekwondo Gran Prix prosegue oggi, sabato 6 giugno, nella cornice del Foro Italico. Dopo l’apertura dedicata al Para Taekwondo e la prima giornata del Grand Prix Olimpico, la rassegna romana entra in una fase centrale del programma. L’evento riunisce alcuni dei migliori atleti del ranking olimpico mondiale e può essere seguito su Sportface TV. Il programma odierna del Grand Prix Olimpico prevede tre categorie: +67 kg femmine, -68kg maschile e +80kg maschile. Come da format della competizione, gli incontri si disputano con il sistema Best of 3, con due riunì da due minuti e un eventuale terzo round in caso di parità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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