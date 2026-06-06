Taekwondo il Grand Prix di Roma entra nel vivo | il programma di oggi è visibile su Sportface TV
Il Rome 2026 World Taekwondo Gran Prix si svolge oggi nel Foro Italico. La giornata vede la fase più intensa delle competizioni, con atleti che si sfidano nelle varie categorie. Il programma completo è disponibile su Sportface TV, dove vengono trasmesse le gare in corso. La manifestazione, iniziata nei giorni scorsi, prosegue con incontri che coinvolgono numerosi partecipanti da diverse nazioni.
Il Rome 2026 World Taekwondo Gran Prix prosegue oggi, sabato 6 giugno, nella cornice del Foro Italico. Dopo l’apertura dedicata al Para Taekwondo e la prima giornata del Grand Prix Olimpico, la rassegna romana entra in una fase centrale del programma. L’evento riunisce alcuni dei migliori atleti del ranking olimpico mondiale e può essere seguito su Sportface TV. Il programma odierna del Grand Prix Olimpico prevede tre categorie: +67 kg femmine, -68kg maschile e +80kg maschile. Come da format della competizione, gli incontri si disputano con il sistema Best of 3, con due riunì da due minuti e un eventuale terzo round in caso di parità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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