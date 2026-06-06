Svuotamento società | liquidatore sposta asset a Dubai

Il liquidatore di una società ha trasferito alcuni asset, tra cui marchi industriali, a Dubai. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di vendita o sui soggetti coinvolti nelle società di comodo utilizzate per effettuare gli spostamenti. Le operazioni sono state effettuate senza comunicazioni pubbliche specifiche, e resta da chiarire come siano stati gestiti i trasferimenti di proprietà. Non ci sono ancora informazioni sulle eventuali responsabilità legali o sulle motivazioni di tali scelte.

Come ha fatto il liquidatore a svendere i marchi industriali?. Quali società di comodo sono state usate per lo spostamento?. Dove sono finiti i 630 mila euro incassati dalla vendita?. Chi sono i prestanome che gestivano le società estere?.? In Breve Sequestrati marchi industriali per 200mila euro e 230mila euro per evasione fiscale.. 630mila euro derivanti da vendite societarie finiti sul conto personale a Dubai.. Plusvalenza non dichiarata superiore a 550mila euro tramite società negli Emirati Arabi.. Manovre di svalutazione e cessioni sottostimate hanno danneggiato i creditori della Bergamasca.. Il liquidatore indagato per aver spostato beni verso Dubai dopo il fallimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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