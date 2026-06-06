Supplenze docenti 2026 | gli interpelli per incarichi brevi all’infanzia

Gli interpelli per le supplenze brevi all'infanzia nel 2026 saranno avviati solo dopo l'esaurimento delle graduatorie. La procedura, prevista dall'ordinanza ministeriale n. 882024, si applica quando non ci sono più candidati disponibili a ricoprire gli incarichi proposti. Le domande saranno raccolte solo in questa fase, una volta che tutte le altre possibilità di incarico siano state esaurite.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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