Sulle alluvioni si chiede una risposta immediata. La sicurezza del territorio viene considerata una priorità e non può essere posticipata. La questione riguarda interventi e misure di emergenza per prevenire danni e proteggere le aree vulnerabili. La discussione si concentra sulla necessità di azioni concrete per fronteggiare i rischi legati alle alluvioni e garantire la sicurezza della popolazione.

"La sicurezza del territorio non può attendere". Con questo slogan, Gabriele Chiavacci, vicepresidente della Seconda commissione consiliare e "insieme ad almeno un terzo dei componenti della commissione, abbiamo richiesto formalmente la convocazione di una seduta dedicata agli eventi alluvionali che negli anni scorsi hanno colpito le frazioni di Ponzano, Carraia e Serravalle e allo stato degli interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti sul territorio". Chiavacci ricorda che la prima richiesta è stata presentata il 31 marzo 2026, ma non è stato dato nessun riscontro concreto. Così la richiesta è stata reiterata il 14 aprile. "In data 20 aprile 2026 è pervenuta una risposta formale, ma ad oggi la Commissione non risulta ancora convocata", spiega il vicepresidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sulle alluvioni attendiamo una risposta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kennedy Blasts HUD for Silence While Louisiana Faces Crisis.

Notizie e thread social correlati

Iran: "Risposta al piano Usa inviata ieri sera, ora attendiamo"L'Iran ha inviato ieri sera una risposta ufficiale al piano statunitense in 15 punti, attraverso mediatori, nel tentativo di affrontare il conflitto...

Plasma gettato, l'assessore Calcinaro: "C'è una commissione di verifica autonoma e indipendente, attendiamo"Un assessore ha comunicato che è stata istituita una commissione di verifica tecnica composta da esperti indipendenti nel settore sanitario.

Si parla di: Sulle alluvioni attendiamo una risposta.

Sulle alluvioni attendiamo una rispostaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Il tunnel anti-alluvioni. Lepore: A Bologna si può fare in dieci anniIl sindaco sulla galleria scolmatrice per deviare le piene del Ravone nel Reno: Riscriviamo la letteratura della Protezione Civile, siamo un modello. ilrestodelcarlino.it