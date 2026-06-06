Su circa 200 metri di fondale nell’area marina protetta di Ischia sono state sequestrate 120 nasse posizionate senza autorizzazione. Le reti si trovavano in una zona di tutela ambientale, e sono state rimosse dai militari che hanno effettuato il sequestro. Le nasse, di proprietà sconosciuta, si trovavano in acque che sono soggette a restrizioni per la tutela della biodiversità marina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ben 120 nasse posizionate abusivamente sui fondali ischitani dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno sono state sequestrate, nell’ambito dei controlli a tutela dell’ambiente marino, dalla Guardia Costiera di Ischia che ha recuperato e posto sotto sequestro gli attrezzi da pesca. L’operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Napoli, si è conclusa nella serata di ieri. Le nasse erano state posizionate nelle acque antistanti Capo Grosso, a poca distanza dalla baia dei Maronti. Il loro rinvenimento è avvenuto durante una specifica attività di monitoraggio e contrasto alle pratiche di pesca non consentite condotta dagli uomini delle Guardia Costiera isolana coordinata dal tenente di vascello Antonio Magi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sui fondali di Ischia sequestrate 120 nasse nell’area marina protetta

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